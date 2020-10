Lena Arntzen (H) ny ordfører

Torsdagens formannskapsmøte i Sortland kommune var det siste Ann-Kristin Vinje deltar på som kommunalsjef for plan og utvikling.

– Jeg har lyst til å gjøre formannskapet oppmerksom på at dette er Ann-Kristin sitt siste møte som kommunalsjef for plan og utvikling. Nå har jeg ikke blomster i dag for vi skal da behørig takke deg av på annet vis i et anna fora enn dette, men jeg har i hvert fall lyst til å si fra talerstolen at jeg kommer til å savne ditt engasjement, din enorme arbeidskapasitet og kanskje aller mest kommer jeg til å savne ditt kloke hode. Jeg vil ønske Ann-Kristin hjertelig lykke til i sin neste jobb, som rektor i Hadsel. Det har vært en fryd å samarbeide meg den i denne tiden, sa kommunedirektør Randi Gregersen fra talerstolen, til applaus fra salen.

Gregersen nevnte også at Terje Kili er ansatt som ny kommunalsjef teknisk. Han tiltrer 2. november, rundt to uker etter at Vinje har sluttet i jobben.

– Det er helt utrolig hvor heldig vi har vært med det, sa kommunedirektøren, som opplyste om at Kato Lund vil være konstituert kommunalsjef teknisk i perioden mellom Vinje trer av og Kili tiltrer.

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) sa at fra politisk nivå ville han slutte seg til det kommunedirektøren hadde sagt.

– Et stort engasjement for Sortland kommune og en enorm bredde og evne til å sette seg inn i saker på rimelig kort tid og komme tilbake med detaljer. Det har jeg satt stor pris på. Så vil jeg ønske deg lykke til i den neste jobben, sa Nordlund.