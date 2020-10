Skal gå årtusen gammel ferdselsvei

Et enstemmig formannskap i Sortland vedtok torsdag å gi Kunstnerhuset AS et ekstra tilskudd på 100.000 kroner slik at selskapet får bedret likviditeten.

Christian Torset (SP) tok ordet og minnet formannskapsmedlemmene på at dette er et aksjeselskap.

– Det betyr at hvis dette hadde vært organisert på en annen måte, for eksempel under Kulturfabrikken, hadde vi sluppet denne saken her, sa han.

Christoffer Ellingsen (R) sa seg enig med Torset. Han mente også at det var urimelig at styremedlemmene i et lite selskap som har få styremøter, får honorarer på rundt 100.000 kroner i året. Ellingsen sa også at Rødt på sikt ønsket å gå inn med investeringer for å få huset i stand og ville jobbe for en annen organisering av selskapet.