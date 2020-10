Klar for Kulturfredag

Det melder nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding mandag.

– Det er oppdretternes som skal betale når fisk rømmer. Nå skjerper vi kravet, slik at de må ta en større del av regningen når oppdrettslaksen skal fiskes opp, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Departementet skriver i pressemeldingen at rømt oppdrettslaks kan krysse seg med villaks hvis den finner veien opp i elvene om høsten. Det kan svekke villaksen.

Så smart oppdretterne fatter mistanke om rømming er de pålagt å melde fra til Fiskeridirektoratet og sette i gang tiltak for å fange den rømte laksen.

Skjerper inn reglene

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) skal sette i gang tiltak i elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er for høyt. Fiskeridirektoratet har også kunnet søke om å få dekket utgifter fra OURO. Dette gjelder utfiskingstiltak ved akutte hendelser, der kilden til rømt fisk er ukjent eller for å spore rømt fisk tilbake til eier.

Nærings- og fiskeridepartementet melder nå om at reglene skjerpes inn slik at OURO automatisk må ta regningen når Fiskeridirektoratet må fiske ut laksen. Kravet om at rømmingen må defineres som en akutt hendelse for at OURO skal dekke utgiftene, fjernes også.

– Dette vil være en forenkling for både for Fiskeridirektoratet og OURO. I tillegg sikrer dette at oppdrettsnæringen betaler for nødvendige tiltak i tråd med forurenser-betaler-prinsippet, sier Ingebrigtsen.

Ifølge pressemeldingen er endringen en oppfølging av rømmingsmøtet daværende fiskeri- og sjømatminister Harald Nesvik hadde med næringsorganisasjonene i fjor, hvor det ble tatt til orde for å styrke OURO-ordningen.