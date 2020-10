14:40

Vil redusere forskuddsbeløp på ferge med 72 prosent

Åsunn Lyngedal, medlem i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, fremmet fredag formiddag et forslag om å senke minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge fra 3.600 kroner til 1.000 kroner.

Bakgrunnen for at hun fremmet forslaget er at ved overgang til bruk av autopass på ferge, ble det stilt krav fra staten om at laveste forskuddsbeløp for personbiler skal være på 3.600 kroner. Kun hvis man betaler inn dette forskuddsbeløpet vil man få rabatt på 40 prosent på fergeturen.

Som et koronakrisetiltak ble beløpet for forskuddsbetaling senket til 1.200 kroner tidligere i år, men justert tilbake til originalsuppen fra 1. juli.

– For de som er avhengig av ferger som har de laveste inntektene vil det være viktig å få tilgang til rabatt uten å binde et så stort beløp. Dette er et viktig tiltak for alle våre kystdistrikter slik at alle uavhengig av økonomi kan gis tilgang til rabatt på fergeturen, konkluderer Lyngedal i en e-post.