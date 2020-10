Eiendommene til Vesterålen begravelsesbyrå skilles ut i nytt selskap

nyhetsstudio

Reidar Dag Aas har startet opp selskapet LR Aas Eiendom AS, som skal drive med utleie av leiligheter og forretningseiendommer. Reidar Dag Aas, som er daglig leder for selskapet, forteller at kontorlokalene til Hadsel begravelsesbyrå har blitt overført til dette selskapet. De skal også på sikt kjøpe og selge andre eiendommer.