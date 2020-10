Hammerfest venter på ny runde med prøvesvar

Fylkesmannen i Nordland har tildelt Øksnes kommune 489.000 kroner i tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert for eldre som bor på institusjon gjennom en tiltakspakke for sårbare eldre.

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for denne sårbare målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.