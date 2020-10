Solid resultat, men hard konkurranse

Årets miljøkommune er en pris som viser at en kommune har gjort betydelige, kreative og gode tiltak for å ta vare på naturen i sitt nærområde, ta hensyn til klima og involvere/engasjere lokalbefolkningen i prosessen. Vinneren av prisen får en premie på 100 000 kr.

- Grunnen til at vi har opprettet denne prisen er at vi vil minske utslippet i kommunene i Nordland og å spre bevissthet om klima og miljø. Vi mener at ved å engasjere kommunene og befolkningen i kommunene, vil man også kunne spre et eierskap til gode klimatiltak og miljøtiltak. I tillegg skape et positivt bilde av hva kommunene og befolkningen gjør for å ta vare på naturen vår og klimaet, forteller Tobias Remmen Pettersen og Samuel Didrik Erdahl Kaspersen i Ungdommens fylkesråd i Nordland.



Det er Ungdommens fylkesting i Nordland som står bak ideen. Ungdommens fylkesting er et ting som består av to ungdommer fra hver kommune i Nordland, og Ungdommen fylkesting velger hvert år ut et råd (Ungdommens fylkesråd) som skal jobbe med å fremme ungdommens saker.

- Det er vi som er ansvarlig for å jobbe med miljøsakene i Ungdommens Fylkesråd, og vi har også jobbet med å lage denne prisen. Vi har også samarbeidet med avdeling for samfunnsutvikling i fylkeskommunen, forteller de.



Målet vårt er altså å minske utslippet i Nordlands kommuner, ta vare på lokalmiljøene rundt i Nordland og å spre bevissthet om klima og miljø gjennom denne prisen.

- Vi vil også at vinnerkommunen skal bli et miljøforbilde for de andre Nordlandskommunene, avslutter Samuel og Tobias.

Fremtidsplanene til denne prisen er at den skal deles ut hvert år.