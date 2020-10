10:01

Vesterålen får 200.000 i kulturmidler





Fylkesrådet i Nordland deler i disse dager ut prosjektmidler til kulturfeltet i fylket. Formålet med tilskuddsordningen for kulturprosjekter og -arrangementer er å stimulere til å gjøre kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning. Det legges vekt på at tiltak som støttes skal være av høy kvalitet, og at det minimum har et regionalt nedslagsfelt. Det innebærer at tiltaket enten må ha deltakere fra flere kommuner eller framføres i flere kommuner.

I Vesterålen mottar Vesterålen Hub, i regi av Vesterålen regionråd, 200.000 kroner. i forbindelse med prosjektstøtten.

Tilskuddene går til prosjekter innen både klassisk og rytmisk musikk, scenekunst, visuell kunst og tverrfaglige kulturtiltak. Eksempler på prosjekter som har fått støtte i denne tildelingsrunden er liveproduksjon for nyetablerte musikere i regi av AKKS Norge, den 8. Kjerringøy Land Art Biennale, Trevarefabrikkens kulturprogram, 50-årsjubileum for Nordnorske Bildende kunstnere, Toppenkurset i regi av Vefsn Unge Strykere, og Vesterålen Hub for nye medier og kreativ teknologi.

I denne behandlingsrunden er 67 søknader vurdert. Total søknadssum er 8 051 700 kroner. Forslaget til fordeling av tilskudd fordeler seg slik innenfor de ulike kulturuttrykkene:

Så mye får kulturaktørene i prosjektstøtte

Navn Søknadssum Tildelt Teltmøter om tro og tvil - Kirsten Vebjørg Hagene Thoe 45 000 40 000 Toppenkurset 2021 - VEFSN UNGE STRYKERE 150 000 60 000 Ta Træna med Storm 2021 – TRÆNAFESTIVALEN 40 000 30 000 Trevarefabrikkens kulturprogram, høst 2020 og vår 2021 200 000 65 000 Liveproduksjon for nyetablerte - AKKS NORGE 107 900 60 000 Membra Jesu Nostri - Lofoten 2021 30 000 25 000 Galleria Kunstfestival 2020 100 000 60 000 Sanne Røverhistorier - Evjenth Slind 26 000 15 000 Kråkesølv - Stødig som en bauta 20 000 20 000 De Tomme Gatene - EILERTSEN & GRANADOS 60 000 45 000 En dag hos Sørneset Produksjon 60 000 35 000 NNBK 50års Jubileum 2021 – Aura 110 000 75 000 Helgeland – Talentutviklingsprogram, Studio Nord 80 000 35 000 Kjelvikspillet vol 2.0 60 000 49 900 Heim te Nordland – Inni 90 000 50 000 Vesterålen Hub – Vesterålen regionråd 200 000 120 000 Prosjekt 67 - 100 000 50 000 Bakeribyggfestivalen 40 000 40 000 Fotefar - LVO 45 år 50 000 40 000 Trykk i Sanntid – Kunstkvarteriet Lofoten 60 000 30 000 Holding Position – Thomas of Norway Voll 30 000 30 000 Elisabeth Turmo - Solo 26 000 20 000 En Dag i Store Studio – Talentutviklingsprogram 60 000 60 000 Oktoberfest Fleinvær- en to måneders 50 000 30 000 SUM 1 794 000 1 095 900





Vocal Art (egen avtale -2021)

100 000





Arenautvikling, inndratte midler









Den 8. Kjerringøy Land Art Biennale 2021 120 000 106 000 SUM 120 000 106 000 TOTALSUM TIL UTDELING

1 301 900