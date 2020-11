NLSH: – Ikke sammenheng mellom smittede og ansatte i karantene

4. november skal hovedutvalget for omsorg i Hadsel behandle en ny handlingsplan for helsetjenester til eldre.

I 2018 vedtok stortinget den såkalte Kvalitetsreformen for eldre, og i handlingsplanen som behandles nå beskriver kommunen hvordan de skal følge den opp videre.

De foreslår blant annet følgende tiltak:

- At man jobber for å skape flere gode øyeblikk og møter mellom generasjoner i omsorgsboliger. Kortspill og lesing av aviser blir foreslått som aktiviteter.

- Systematisk arbeid med ernæring, og for å skape gode måltider.

- Bedre kartlegging og oppfølging for å fange opp tidlige tegn på utvikling av sykdom, funksjonstap og andre problemer tidlig.

- Bedre avlastning og støtte til pårørende.

I rådmannens vurdering står også dette: «Enkelte tiltak vil kreve et nærmere samarbeid med frivillig sektor. Her er det ønskelig at det etableres et formalisert samarbeid med Hadsel frivilligforening og eventuelt andre lag/foreninger».

Når hovedutvalget har behandlet saken blir den sendt videre til formannskapet, eldrerådet og kommunestyret, og behandlet der.