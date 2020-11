Får tildelt 88.800 kroner

I møtet 25. november skal hovedutvalget for oppvekst behandle følgende saker:

Forbud mot engangsplast: 25. mai vedtok kommunestyret, som en del av klima- og energiplanen for Hadsel Kommune, at bruk av engangsplast skal forbys i alle kommunale virksomheter. Miljørådgiver i kommunen, Terese Nygård, har lagd en plan for hvordan dette vedtaket skal gjennomføres, som kommunedirektør Ole Morten Teigen innstiller på at utvalget vedtar.

Miljøkrav til byggeprosjekter: Kommunen har foreslått nye miljøkrav som skal stilles til entreprenører i byggeprosjekter. Kommunedirektøren innstilles på at forslaget vedtas av Hovedutvalg Teknisk 24.11 og av Hovedutvalg Oppvekst 25.11, før det sendes videre til kommunestyret for behandling i møtet 10.12.

Styringsdokument 2021-2024/budsjett 2021: Kommunedirektøren har lagt fram forslag til styringsdokument og budsjett, og understreker at «budsjettdisiplin blir bare mer og mer viktig i årene fremover, og må skjerpes enda mer enn det har vært så langt». Kommunedirektøren poengterer spesielt at Covid-19 har hatt stor betydning for både økonomien og driften til kommunen i år. Budsjettet behandles i kommunestyret 10.12.

Utvikling av nærmiljø: Kommunedirektøren legger fram et forslag til en forsøksordning kalt Attraktive nærmiljø. Det vises til at flertallet i kommunestyret tidligere har vedtatt å opprette et fond som skal bidra til prosjekter utenfor de store tettstedene i kommunestyret. Hvis en forening, en enkeltperson eller gruppe av naboer vil gjennomføre gode tiltak for næringslivet, skal fondet kunne gi støtte til å gjennomføre disse. Kommunestyret går inn for at tiltaket blir sendt videre til formannskapsmøtet 26.11 og kommunestyremøtet 10.12.

Videreutvikling av Hadsel folkebibliotek: Kommunedirektøren har lagt fram flere forslag til hvor biblioteket kan plasseres i framtiden. Disse er omtalt i en egen artikkel i denne utgaven av VA.