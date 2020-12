Snart ferdig med skisseprosjekt

Fredag 4. desember arrangerer Heimevernet "uniform på jobben-dagen" over hele landet for å synliggjøre for Norge hva HV er og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Bli derfor ikke overrasket om du møter en kollega, venn eller nabo med uniform på fredag.

«Uniform på jobben-dagen» er frivillig å delta på for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb.

Heimevernet (HV) gjør dette fordi man ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er og hvilke personer som utgjør HV.

– Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for både HV og Forsvaret. Heimevernet ønsker å være synlig i lokalsamfunnet. Vi vil vise frem at vi er 40 000 soldater og befal spredt over hele landet og at vi tilhører alle samfunnslag og alle yrkesgrupper, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef for Heimevernet i en pressemelding.

De 40.000 soldatene som utgjør HV er i det daglige sivile, med den felles bakgrunnen at de har gjennomført førstegangstjenesten. Ved krise eller krig er det de som tar på seg uniformen og skal være med på å forsvare landet i nærheten av sin hjemplass. Det er den lokale tilknytningen som gjør Heimevernet unikt. Heimevernet er der du bor.

– Jeg tror «uniform på jobben-dagen» vil vise folk flest at Forsvaret gjennom HV fortsatt er landsdekkende og har et relativt stort volum med soldater med geografisk spredning. Det vil igjen bidra til forståelse og øke interessen for Forsvaret og forsvarsviljen. For Forsvaret er Heimevernet en viktig brobygger mellom det militære og sivile samfunn, sier Michelsen, og legger til:

Ideen kommer fra svenske Hemvärnet, som arrangerte «uniform på jobben-dagen» for første gang i fjor, med stor suksess. De har igjen hentet ideen fra England, der reservister en gang i året tar på seg uniformen og går på jobb.