Sju av ti kommuner kutter i budsjettene for neste år

Byggteam Hadsel har levert en innsigelse til Hadsel Kommune sitt valg av leverandør for oppussing av fasade på Seljeveien dagsenter, og mener deres eget tilbud var bedre enn det som ble valgt. Kommunen mener like vel fremdeles at prosjektet ble gitt til riktig firma.

Det var Sør Mur som ble tilbudt prosjektet, etter å ha svart på anbudsutlysningen fra Hadsel kommune. Byggteam Hadsel mener imidlertid at kommunen har gitt dem for mange poeng for flere forhold.

. Dette framgår av dokumenter som er lagt ut i Hadsel Kommune sin offentlige postjournal

I klagen viser Byggteam Hadsel blant annet til at Sør Mur har oppgitt byggetiden til ca. 3,5 måneder. Dette mener de må forstås slik at selskapet ikke kan garantere at prosjektet lar seg gjennomføre innen denne tidsrammen, og dermed sikrer seg en utvei hvis det skjærer seg. Vegard Melchiorsen, som er daglig leder i Hadsel Eiendom KF, svarer at «tolkningspåstand om dårlig gjennomtenkt plan får stå for BTH sin regning». Videre skriver de at det tidligere er gjennomført et annet sammenliknbart prosjekt med tilnærmet samme kontraktspris og byggetid, og at dette lot seg gjennomføre etter planen.