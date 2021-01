Ber om at det søkes på veimidler

Det er påvist koronasmitte i barnehagedelen ved Vik oppvekstsenter i Kvæfjord. Dette medfører at to avdelinger i barnehagedelen ved Vik oppvekstsenter stenger. De øvrige skoler, barnehager og oppvekstsenter i kommunen går over til å drifte på rødt nivå.

Dette står å lese i en pressemelding.

Torsdag ettermiddag avla en ansatt ved Vik oppvekstsenter positiv hurtigtest for korona-smitte. Vedkommende er nærkontakt til den smittede som fikk positivt testresultat sent onsdag kveld, og som knyttes til arrangementet på utestedet Verftet i Harstad 29. desember. Kvæfjord kommune valgte å benytte hurtigtest i tillegg til ordinær test. Dette for å kunne igangsette eventuell smittesporing og smittestopptiltak et døgn tidligere.

Torsdag morgen informerte kommunen de foresatte ved Vik oppvekstsenter om at en ansatte var i karantene og skulle testes. Samtidig igangsatte vi at driften ved barnehagedelen ved Vik oppvekstsenter skulle følge smitteverntiltakene for rødt nivå.

– Vik oppvekstsenter, barnehagedelen, har tre avdelinger. Nå stenger vi to av avdelingene; den avdelingen hvor den smittede ansatte var på jobb mandag-onsdag i denne uka og en annen berørt avdeling. Det er avdelingene Maurtua og Bikuben som stenger. Største-avdelingen og skoledelen vil være åpen og drive på rødt nivå, heter det i pressemeldingen.

Etter dagens positive testresultat settes alle barn og ansatte i de to avdelingene i karantene i 10 dager. Kommunen ber disse om umiddelbart gå i karantene.