Stengte Øksnes-fjorder for sildefiske

Norges Råfisklag har laget egne prosedyrer for å sikre smittevernet under fiske og ved levering av fangst.

Her slås det fast at fiskere eller fartøy med besetning med symptomer relatert til covid-19 ikke bør være i aktivt fiske.

De oppfordrer mannskap til å unngå ferdsel på mottaks- og produksjonsanlegg. Det samme gjelder personell fra anlegget om bord på fiskefartøy.

Minimal nærkontakt

– Kun en person fra fartøyet og kjøper skal involveres i lossing og levering av fisk slik at mulig nærkontakt mellom partene reduseres til et minimum, krever Norges Råfisklag i veilederen. De ønsker også at man skal bruke ansiktsmaske og hansker og at 1-metersregelen skal overholdes til enhver tid.

Videotelefoni

Dokumenter skal signeres elektronisk og man kan bruke videotelefoni ved veiing og sortering.

– Fortøyning ved ankomst og avgang kan løses ved at alle involverte benytter hansker. Det anbefales at fartøy og kjøper avtaler hvordan ankomst og avgang skal gjennomføres. Personell fra kjøper kan ta imot første trosse, og fartøyet håndterer fortøyninger for øvrig i henhold til eksisterende rutiner, skriver råfisklaget.

Ved mistanke

– Dersom det er mistanke om koronasmitte enten om bord i et fartøy, eller hos kjøper, skal det tas ekstra forholdsregler for å unngå smittespredning mellom fartøy og kjøper. I et slikt tilfelle skal lossing av fangst foregå uten kontakt mellom personell ved fartøyet og kjøper, skriver råfisklaget.

Fortøyning av fartøyet og lossing og lasting skal da foregå uten kontakt mellom partene, står det i smittevernveilederen.