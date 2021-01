Bevilger 300.000 kroner

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vil ha møte med fylket for å se på bedre samferdselsløsninger for Vesterålen, som et ledd i å styrke veksten i regionen.

I saken peker arbeidsutvalget på at sterke regioner er en viktig drivkraft i utviklingen av nordlandssamfunnet og at det for å styrke omlandskommunene til regionsentrene må det sikres en balansert satsing.

Arbeidet skal først og fremst være en politisk samarbeidsplattform, hvor kommunene samarbeider for å styrke tilretteleggingen og veksten både i regionsentrene og kommunene rundt.

På handlingsplanen ligger det allerede inne forslag som går på at når fylkeskommunen overtar de regionale flyrutene, skal kommuner og regionråd tas med på råd slik at tilbudet kan bli best mulig innenfor de gitte rammene. I tillegg vil regionrådets arbeidsutvalg at det skal være årlige samhandlingsmøter og utarbeidelse av tiltaksliste for økt bruk av kollektivtrafikk i området.

Arbeidsutvalget skal behandle saken i sitt møte denne uken.