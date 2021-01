10:12

Viderefører smittetiltak - men gir lettelser for barn og unge

De nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar, videreføres til midten av februar.



– De nasjonale tiltakene har effekt, og vi ser at smitten går ned i Norge. Men vi må ytterligere ned og kan ikke ta sjanser som fører til at de mer smittsomme virusvariantene sprer seg. Derfor viderefører vi de nasjonale tiltakene frem til midten av februar, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det ble innført svært strenge tiltak i ti kommuner lørdag 23. januar (ring 1-kommunene) og strenge tiltak i femten kommuner søndag 24. januar (ring 2-kommunene) for å hindre at den smittsomme virusvarianten sprer seg på Østlandet. Disse tiltakene videreføres til og med tirsdag 2. februar, etter ønske fra de berørte kommunene.

For kommunene i Vesterålen er det mindre strengt. Spisesteder fikk for eksempel lov å skjenke alkohol til spisende gjester frem til midnatt, og skoler gikk tilbake til gult nivå. Slik fortsetter det her hos oss.

Strengt for østlandskommuner

Fra onsdag 3. februar blir tiltakene for de sentrale østlandskommunene endret og vil omfatte færre kommuner. Regjeringen vil prioritere barn og unge og arbeidsplasser først. Tiltakene i ring 1- og ring 2-kommunene gjelder til og med 10. februar.

– Vi har bedre oversikt, men situasjonen er fortsatt usikker. Smittesporing og oppfølging i de berørte kommunene vil gi oss enda bedre oversikt i dagene som kommer, sier Høie.

Barn og unge prioriteres

Regjeringen prioriterer lettelser for barn og unge. Å kunne gå i barnehage og på skolen er viktig både for lek, læring og for å motvirke ensomhet og isolasjon.

– Jeg er veldig glad for at vi kan lette litt på tiltakene, og da prioriterer vi barn, unge og folks arbeidsplasser. Det er viktig at vi får smitten ytterligere ned og beholder kontrollen. Da kan vinteren og våren bli lettere for oss alle, sier kunnskapsminister Guri Melby.

– Samtidig som vaksineringen er i gang og solen er oppe litt lenger hver dag, håper jeg at lettelsene bidrar til å gjøre livene våre litt lysere fremover, sier Melby.

Lettelsene betyr at skoler og barnehager i kommunene i ring 1 og ring 2 nå går tilbake til gult tiltaksnivå. Kommunene får med dette tid til å vurdere om de av lokale hensyn har behov for tiltak på rødt nivå.

For universiteter, høyskoler og fagskoler er lokalene fortsatt stengt for studenter og undervisning, og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjennomføres digitalt. Men nå kan det gjøres unntak for studenter som er helt avhengige av tilgang til lokaler for forsøk og ferdighetstrening for å ikke bli forsinket i studiene sine.

Møte venner og mer aktiv fritid

Å kunne møte venner og dra på fritidsaktiviteter er viktig for mange barn og unge, spesielt i denne krevende tiden. Regjeringen åpner nå for at barn og unge under 20 år i ring 1-kommunene kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter. I ring 2-kommunene vil det være nasjonale regler som gjelder.

– Jeg er glad for at vi kan gjøre hverdagen til barn og unge litt lettere. I ring 1-kommunene åpner vi opp for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter. Å kunne gå på fotballtrening, håndballen eller korøvelsen håper jeg vil lette byrden for mange av de barn og unge som bor i disse kommunene. Vi åpner også opp for at du kan ha besøk av inntil fem gjester, og det gjelder også for ungdommer, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Internasjonale idrettsarrangement i Norge

Det er fortsatt en stor risiko for importsmitte og spredning av muterte virusvarianter. Det betyr at vi må være restriktive med å gi unntak fra innreise- og karantenerestriksjoner for internasjonale idrettsarrangementer som avholdes i Norge. Regjeringen har besluttet å forlenge anbefalingene om å utsette alt seriespill i ytterligere to uker til midten av februar inntil vi har en helhetlig vurdering av de nasjonale tiltakene.

Som følge av innreiserestriksjonene til Norge har regjeringen tidligere besluttet å oppheve unntakene for internasjonale fotball- og håndballarrangementer og for World Cup-arrangementer i ski nordiske grener, alpint og skiskyting. Unntaket vil ikke gjeninnføres før midten av februar. Regjeringen vil gjøre en fornyet vurdering før dette.

Innstramming i innreisereglene

Regjeringen gjør en ytterligere innstramming i innreisereglene. Attest på gjennomgått covid-19 har til nå gitt unntak fra innreisekarantene, krav om negativ test og test ved ankomst.

Falske attester på gjennomgått covid-19-sykdom medfører økt risiko for importsmitte også av nye, mer smittsomme varianter. Derfor avskaffes nå disse unntakene. En slik attest vil ikke lenger gi unntak for obligatorisk test på grensen eller innreisekarantene. For å få unntak fra kravet om negativ koronatest tatt senest 24 timer før ankomst til Norge og smittekarantene må du ha dokumentasjon på gjennomgått covid-19. For unntak fra smittekarantene er det kun norsk attest på gjennomgått covid-19 som er godkjent. Dette kravet trer i kraft midnatt, natt til søndag 31. januar.

Endringer i ring 1- og ring 2-kommunene

Fra og med 3. februar reduseres ring 1 fra ti til tre kommuner: Nordre Follo, Oslo og Ås.

Fra og med 3. februar består ring 2 av: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

Fra og med 3. februar fjernes følgende kommuner fra ring 2: Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet. For disse kommunene vil de nasjonale tiltakene være gjeldende og eventuelle lokale forskrifter dersom de har vedtatt det.