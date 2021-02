Over 100 er ferdigvaksinert i Andøy

Ifølge en pressmelding er studentene ved Nord universitet er alt i alt like tilfreds med studiet sitt som de var 2019. Dermed har universitetet bedre resultatet enn gjennomsnittet av norske høgskoler og universitet.



På spørsmålet «Jeg er alt i alt fornøyd med studieprogrammet jeg går på» gir studentene en score på 4,1 av på en skala fra én til fem. Det er et identisk resultat med 2019, da Nord universitet for første gang oppnådde så høy score.



- Tilbakemeldingene vi har fått fra studentene gjennom Studiebarometeret er svært gledelige for oss.

Vi har lagt bak oss et år som har medført en ny undervisningssituasjon for både studenter og ansatte på grunn av pandemien. Studentene og de ansatte fortjener stor honnør for måten de har jobbet på, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk.



Studiebarometeret er delt inn i hovedområder, og Nord universitet har bedre resultatet enn sektoren på flere av dem, blant annet undervisning og læringsmiljø. Samtidig har universitetet forbedringspotensial innenfor organisering og informasjon om studieprogrammene.



- Vi har allerede startet et forbedringsarbeid på områder der det er nødvendig. Vi ser like fullt at

vårt systematiske arbeid med utdanningskvalitet bærer frukter, noe som er en stor inspirasjon for vårt videre arbeid, sier Levi Gårseth-Nesbakk.