Elbiladere innen utgangen av juni

Høyre ville fremme forslag om å halvere fergeprisene under fylkestingsmøtet i Nordland tirsdag. Forslaget kom gjennom en interpellasjon. Høyre ville i sitt forslag halvere billettprisene på alle fergestrekningene på fylkesveiene i Nordland fra 1. mai i år. Dette skulle finansieres gjennom disposisjonsfond, skriver fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) i en pressemelding.

I meldingen, som ble sendt ut sent tirsdag kveld, opplyser Bøkestad Andreassen at hun ikke ønsker å gå videre inn i selve saken, men at hun mener det er uansvarlig å behandle et forslag uten noen saksbehandling på forhånd.

- Fylkestinget må vite de økonomiske konsekvensene av det man skal stemme over, representantene bør vite hva annet som må reduseres av tjenester til Nordlands befolkning for å finansiere denne reduksjonen i inntekt. Fylkesrådets nestleder forklarte hvordan fylkeskommunens disposisjonsfond er sparepenger med ulike formål – dekning for fremtidige pensjonskostnader, sikkerhet mot økte renter, og egenkapital til investeringer. Fylkeskommunen skal blant annet bygge to nye videregående skoler i Mosjøen og Narvik, da trenger vi egenkapital. Det er heller ikke bærekraftig å sette fondsmidler inn i drift, melder fylkesordføreren.

Hun trekker frem at forslaget ville gitt et kutt i inntekter på 63 millioner i år og 95 neste år.

- Jeg tror ikke det er mulig å finne ordførere, fylkesordførere eller stortingspresidenter i dette landet som mener det er riktig å behandle en sak med en prislapp på 95 millioner uten saksbehandling i forkant, melder hun, og legger også til at hun er meget glad for at det er flertall på Stortinget for å redusere billettprisene på statens regning.