Ingen positive hurtigtester

Dette står å lese i en pressemelding. Situasjonen innebærer at både kontoret på Sortland og montørbasen på Stokmarknes holder stengt mandag.

Årsaken er at de to positive testene som per søndag ettermiddag er registrert på Sortland, har nær familiær tilknytning til en av bedriftens ansatte. I den forbindelse er det også bestemt, i samråd med kommunelegen i Sortland, at samtlige ansatte i El-team skal testes. I påvente av resultatene fra disse testene holder bedriften sitt kontor stengt.

– Vi vil heller ikke ha noen montører ute hos kunder frem til disse prøvene er analysert. Etter all sannsynlighet har alle fått svar på sine prøver i løpet av mandag, og vi kan jobbe som normalt igjen fra tirsdags morgen. Vi gjør oppmerksom på at ingen ansatte foreløpig har testet positivt. Våre saksbehandlere, prosjektledere og ledelse vil være tilgjengelig via hjemmekontor. Så hvis noen av våre kunder har behov for å ta kontakt med oss eller har spørsmål er det bare å ta kontakt via telefon eller e-post som vanlig, står det å lese i pressemeldingen.