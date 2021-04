Ingen i Vesterålen har dødd av korona

Det skriver If Skadeforsikring i en pressemelding.

Tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge viser at det var 208.428 veihjelp- og bilbergingsoppdrag dekket over forsikringen i 2020. Dette var en øking på 16.162 oppdrag fra året før.

– Selv om trafikken i samfunnet jevnt over har gått ned under koronatiden, var det svært mange ute på veiene sist sommer. Mange nordmenn på ferie i sitt eget land synes i veihjelpsstatistikken, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Clementz peker på at økning av nordmenn på norgesferie førte til en naturlig økning i antall veiassistanser, mekaniske skader og karosseriskader her til lands. Med mange på farten er også påsken høysesong for veihjelp.

If opplyser at brannen i parkeringshuset på Sola januar i fjor førte til behov for mange bilberginger. Der ble flere hundre biler etter hvert hentet ut, og mange av disse var uskadet og kjørbar.

– Veihjelp, med en egenandel på noen hundrelapper, er en del av kasko- og delkaskoforsikringen hos norske forsikringsselskaper. Ved veiassistanser er det gjerne noen årsaker som utmerker seg: Punktering, flatt batteri, startvansker, utelåsing og motorfeil, sier Clementz.

Når det er kommet flere elbiler på veiene er det ifølge forsikringsselskapet også en økning i behov for batterilading og transport av bil med flatt batteri.