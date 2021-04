Stenger deler av Steiroveien

Kystvaktskipet Sortland er blant skipene som har deltatt i aksjonen for å bistå det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika». I uværet har arbeidsbåten «AQS Tor» falt av skipet. Onsdag kveld fikk slepebåten Stadt Sløvåg om bord en sleper i «AQS Tor» og har kunnet starte slepingen av arbeidsbåten til land i Florø. Det er selskapet selv som melder dette i en pressemelding/e-post.

- Dette er en gladnyhet av dimensjoner. Nå håper vi ferden inn blir så grei som mulig, sier teknisk sjef Kristian Hjertvik i AQS AS i pressemeldingen.

Kystvaktskipet Sortland var et av flere skip som mandag og tirsdag var med i prosessen for å hindre at «Eemslift Hendrika» skulle synke. Skipet driver fortsatt rundt og Kystverket melder på sine nettsider at de frykter skipet kan drive på land i natt.

Lasteskipet er forlatt av mannskapet og driver ifølge NTB rundt i Norskehavet. NTB melder at arbeidsbåten har en verdi på 66 millioner.

Selskapet melder at de skal sende en av sine egne båter for å bistå med å få arbeidsbåten transportert fra Førde til Kolveried. I den samme meldingen opplyser daglig leder i Moen Marin AS at båten forhåpentligvis snart vil være i drift igjen og i operasjon for oppdrettere langs Norskekysten.

FOTO: STADT SLØVÅG/STADT SJØTRANSPORT