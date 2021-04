Stenger veistrekning i Sortland

– Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg beklaget at det ikke ble flagget på samenes nasjonaldag på kommunehuset, men det er bakgrunnen for at vi nå på nytt får opp flaggreglementet, sier ordfører Sture Pedersen.

Slik reglementet var tidligere, slo det fast at det skulle flagges på nasjonale flaggdager på rådhuset når det traff på dager unntatt lørdag og søndag.

– Vi sendte ikke ekstra folk for å flagge da. Med unntak av 17. mai og 1. påskedag, da skulle det flagges uansett. Mange har henvist til samenes nasjonaldag, men vi får også oppringning andre dager når flaggstanga står tom på offentlig flaggdag og det må jeg bare beklage, sier han.

På offentlige flaggdager

I det nye flaggreglementet, som ble enstemmig vedtatt, slås det fast at det skal flagges på samtlige offentlige flaggdager. Det er også muliggjort at man kan flagge på andre dager, og sende folk ut for å gjøre dette ved behov.

– Det kan for eksempel være at vi ønsker å markere en bryllupsdag eller bursdag, slik at det åpner for alle muligheter. Det vesentlige for meg er at det skal følge flaggdager på kommunehuset. Det kan hende på enkelte flaggdager at vi også ser flagg på andre kommunale bygg, sier Pedersen.

Synnøve Solsem Olsen (H) sa dette:

– Ordføreren nevnte samenes nasjonaldag, men det er jeg helt uenig i. Vi bor i en nasjon og det er Norge og samene har sin samenes dag, men nasjonaldagen er 17. mai, sier Olsen.

Pride-flagg på 17. mai

Lill Tove Jakobsen (SV) mener på sin side at å flagge på Pride-dagen burde være en selvfølge, men ønsket også se regnbueflagget vaie i vinden på nasjonaldagen.

– 17. mai er vår grunnlovsdag, men 17. mai er også nasjonaldagen og den internasjonale dagen mot homofobi, derfor mener jeg at det også bør flagges på 17. mai, sa Jakobsen, som oppfordret Bø kommune til å vise at de verdsettes skjeves dag med kjærlighet og mangfold med å flagge minimum på 17. mai.

Ordfører Sture Pedersen måtte spørre hva som egentlig var ment.

– Vi flagger jo på 17. mai. Og da tror jeg alle flaggstengene er fulle med det norske flagg, sa han og bad om ei utdypning av hva det var ment man skulle flagge med.

– Jeg mener at vi skal bruke Prideflagget, svarte Jakobsen.

– Mener du at vi skal kjøpe flere flaggstenger?

– På kommunehuset er det vanlig at vi har det norske flagget og jeg kjenner til reglene for flagging, men vi har andre flaggstenger som vi kan sett opp et prideflagg på, sier Jakobsen.

– Blir med det norske flagget

Ordføreren var klar på at budskapet var mottatt og at han hadde fått anmodningen. Han understreket at han støtter Pride-dagen fullt ut, men understreket at han mener det er 17.mai-flagget som skal flagges med på nasjonaldagen.

–.Jeg ser ikke for meg at vi skal nedprioritere noen flaggstenger i Bø og kjøpe et Prideflagg for å flagge med på 17. mai, det må jeg være tydelig på, slo Pedersen fast.