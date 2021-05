Bytter båt på grunn av opphold på verksted

Nærings- og fiskeridepartementet innfører flere tiltak som skal bidra til at de minste fiskefartøyene kan utnytte sine kvoteandeler i 2021. Dette innebærer at torskekvotene for de minste fartøyene nord for 62 grader nord nå blir delvis endret.

Det melder departementet i en pressemelding.

Bakgrunnen for endringen er høringen om tiltak for den minste flåten.

Det sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Dette gjør vi for å bidra til at den minste flåten får anledning til å fiske sine gruppekvoter. Jeg vil også invitere Norges Råfisklag til et nytt møte om situasjonen for den minste flåten. Vi har også bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en høring om fordelingen av kvotene som gjenstår etter de internasjonale forhandlingene, sier Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Det gjenstår rundt 17.000 tonn torsk etter de internasjonale forhandlingene. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en høring om refordelingen av disse.

Følgende endringer gjennomføres: