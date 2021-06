Vesterålinger tatt ut til UEFA-trenerkurs

I Bø har man legevaktordning frem til klokken 21, etter det tidspunktet må alle bøfjerdinger til Hadsel til den interkommunale legevakta. I helgene i tidsrommet fra klokken 16 fredag til mandag morgen klokken 08 må man også til Hadsel.

– På de øvrige dagene mellom 16 og 21 er det legene i Bø som har vakt, sa ordfører Sture Pedersen (H) i ei orientering til formannskapet forleden i etterkant av et møte med kommunelege Anders Svensson.

– Jeg ble gjort oppmerksom på ei sak som må til kommunestyret tidlig høst. Per i dag er det slik at vi har to leger i Bø som kan gå den vakta fra klokka 16 til 21, det vil si at de må gå vakt annen hver uke. Hvis man er over 60 år har man fritak for å gå legevakt, og fritak gjelder også hvis man har barn. Per i dag har vi bare disse to, og det er ikke bærekraftig, sier han.

Til neste år fyller kommunelegen 60 år, og kan dermed be seg fritatt fra vaktordninga.

– Jeg skal ikke forskuttere noen løsning på det. Jeg signaliserer at her må vi være i forkant og få sak til formannskapet og kommunestyret på hvordan vi kan være i forkant av dette, med tanke på legevakta i Bø mellom 16 og 21, sier Pedersen.

Berit Hansen (Sp) kommenterte at det må være lov med vaktfritak for de over 60 år.

– I veterinærstanden jobber man halvparten av dager og netter i april og mai og er på jobb hele tiden, så det er flere arbeidsgrupper som kan ha det tøft, sier hun.