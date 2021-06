Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet

I formannskapsmøtet i Bø som ble avholdt torsdag ble mengden sakspapirer til møtet kommentert, som var på 579 sider.

– Vi har ikke gjort så mye nytt i måten vi sender ut på, men hadde vi gjort dette på «gammelmåten» ville ikke alt kommet ut. Samtidig er det praktisk for noen ønsker å lese gjennom, men jeg er helt enig i at det kan virke mye, sier ordfører Sture Pedersen (H).

– Det er 180 sider bare i tekniske vedlegg, allikevel er det 400 sider igjen. Kanskje kan man kutte ut noen av vedleggene? Jeg kan ikke sette meg inn i de tekniske vedleggene uansett, sier Berit Hansen (Sp).

Geir Viggo Pedersen (H) synes på sin side at det bare er bra at vedleggene er med, han mener det ikke gjør noe og for de som har interesser i enkeltsaker kan man da enkelt bla seg langt tilbake.

Også varaordfører ,Jenny Tande Fagereng (H,) synes det er oversiktlig, og dessuten lett å legge til side det man ikke vil lese.

Fra administrasjonens side ble det påpekt at det ikke er for at alle skal lese alt det blir gjort på denne måten, men for at alt skal være tilgjengelig.

– Det blir mye papirer, medgir rådmann Gundar Jakobsen, men han forteller at det har sin forklaring.

– I ei av klagesakene der Statsforvalteren gikk inn på hjemmesida vår og så på hvilke vedlegg ei sak hadde så var der plutselig ett de ikke fant. Da ble plutselig det et argument, sier han.