Silya og Hærens musikkorps til Sortland

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge også skal bearbeides i Norge.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Fiskeriressursene langs kysten vår skaper tusenvis av arbeidsplasser og verdier for milliarder av kroner. Nå setter vi ned et utvalg for å få råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, og enda mer bearbeiding av fisken her hjemme, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Stiller større krav

Utvalget skal vurdere hvordan det kan tilrettelegges for en grønn omstilling og økt bearbeiding i Norge, samt at sjømatindustrien skaper flere helårlige arbeidsplasser. Utgangspunktet for vurderingene skal være at markedet stadig stiller større krav til bærekraft og hvilke muligheter dette gir for norsk sjømatindustri.

– Bærekraftig produksjon og lokale ringvirkninger er bærebjelker i regjeringens fiskeri- og sjømatpolitikk. Jeg gleder meg til å motta utvalgets konklusjoner og forslag, sier Ingebrigtsen.

I tillegg skal utvalget gjennomgå utviklingen som har vært innen sjømatindustrien de siste årene, med særlig vekt på hvitfiskindustrien.

Utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. november 2021, og består av følgende medlemmer: