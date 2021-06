Mistet seieren på overtid

Når den åttende utgaven av Arctic Race of Norway starter i Tromsø 5. august stiller et knallsterkt felt med 18 lag, hvorav elleve stiller til start i Tour de France.

– Vi er stolt over at så mange topplag velger å komme til Nord-Norge. Det viser at Arctic Race of Norway er et attraktivt løp som holder høyt nivå, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway i en pressemelding.

Også Arctic Race of Norway-ambassadør Thor Hushovd, mener at årets utgave er en av. De sterkeste noensinne.

– Publikum kan spesielt merke seg at Bora-Hansgrohe stiller til start. Dette er et av verdens sterkeste sykkellag, med blant andre tredobbelt verdensmester Peter Sagan i troppen.

Tromsø har to ganger tidligere vært vertsby for avslutningsetappen, men det er første gang selve startskuddet for sykkelrittetgår i den arktiske hovedstaden. Både start og målgang på den første etappen blir i Tromsø.

Andre etappe starter i Nordkjosbotn. Tettstedet innerst i Balsfjorden får dermed sin debut som vertskap for Arctic Race og Norway. For første gang krysser sykkelrittet en landegrense, når andre etappe ender opp 12 kilometer inn i Finland, i Kilpisjärvi.

Etter at de to første etappene er gjennomført vil de som kjenner Arctic Race og Norway nikke gjenkjennende til elementer i de to siste etappene.

– Traseen på 184,5 km mellom Finnsnes og Målselv vil være den samme som i 2015, med unntak av at løyparundt Senja vil gå i motsatt retning, sier Dybdal.