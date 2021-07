Kan bruke hagearbeid som forebygging av skader på hus

I august kommer tre kunstnere på besøk til Bø for å arbeide i ti dager. De samme kunstnerne

kommer tilbake neste sommer, under Reginedagan, for å vise oss hva de har arbeidet med.

Hovedvertskap for oppholdet er Bø kommune og Bø museum.

Kunstnerne som kommer er Elena Redaelli fra Italia, Marta Nerhus og Brynhild Slaatto fra

Norge.





Redaelli har sin kunstutdannelse fra Italia og England, og har siden 2011 arbeidet med

stedsspesifikke kunstinstallasjoner i det offentlige rom. “My project focuses on outdoor

public art with a playful approach to place and traditions. I imagine a work that would create

a ground for collective creation, bringing together locals, visitors, every age group and every

ability. The connection with fairy tales, legends and oral storytelling is extremely inspiring to

me.”

Nerhus er oppvokst i Ølve, ei lita bygd i innløpet til Hardangerfjorden, men bor i Bergen.

Foreldrene hennes bygde jakter og galeaser til Nordlandsfarten. “Eg hugsar forteljingane til

bestefar min, Jens Nerhus, som hadde turar nordover som mannskap og skipar på fartøy far

hans hadde bygd. Han skreiv om minna sine. Her og om kyrkjebesøket i Bø.” Nerhus arbeider

i sitt atelier på USF Verftet (en stor kunst- og kulturarena i Bergen), og jobber med skjøre og

sanselige skulpturer, tegninger og installasjoner i streng og metalltråd.





Slaatto er tekstilkunstner og har over lengre tid arbeidet med store tekstilprosjekter som

vises utendørs. Hun arbeider i sitt atelier på Trafo Kunstnerhus på Tøyen. Til AiRV planlegger

hun en større utendørsvev, som kan monteres fritt eller nær en vegg, i samråd med lokal

kjentfolk og eventuelt en lokal håndverker.





Planen er at de alle tre skal sette fra seg kunstneriske spor på museumsområdet. Bø

kommune arbeider allerede med å utvikle museumsområdet Parkvoll som et sted for

rekreasjon og kunstopplevelse. For tiden jobbes det også med produksjon av Christin Løkkes

“Rodd fiske” som skal settes i flomålet ved Friluftsgalleriet, og den nye utendørs

kulturarenaen ferdigstilles i disse dager.





AiR Vesteraalen (AiRV) eies av Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, Kultursamarbeidet

i Vesterålen og Museum Nord. Prosjektleder for AiRV er Hanne Fredheim. I arbeidsgruppen i

Bø sitter også Julie Sæther, avdelingsleder i Museum Nord og Kine Anette Johnsen, kultur og

næringssjef i Bø.

Prosjektet er finansiert av Sparebanken Nord-Norge Samfunnsløftet, Nordland

Fylkeskommune, Kulturrådet Norsk Kulturfond, og Bø-, Øksnes-, Andøy-, Sortland- og Hadsel

kommune.