Inviterer til ungdomstur på Møysalen

Som regel blir forsikringspapirene til nordmenn gjemt i en skuff, uten at vi har lest dem. Det viser en ny undersøkelse som det refereres til i en pressemelding fra forsikringsselskapet If.

Det er bare 18 prosent i undersøkelsen som svarer at de har lest tilnærmet alt av vilkår som gjelder for sin boligforsikring. 34 prosent sier de har lest noe, mens det er 15 prosent som helt åpent og ærlig innrømmer at de ikke i det hele tatt har lest vilkårene. Det er YouGov som står bak undersøkelsen på vegne av If. 1.008 personer over hele landet er blitt spurt.

Kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz sier i pressemeldingen at det er viktig å sette seg inn i hva forsikringen dekker og ikke dekker. Han forteller at det er et hovedprinsipp en kan gå ut fra: Skader som oppstår brått og uforutsett dekkes, mens skader som utvikler seg over tid (som råte og rust) ikke dekkes.

– Jevnlig vedlikehold og skadeforebygging gjør det mulig å unngå slike skader, understreker han.

Seks prosent av de som svarte på undersøkelsen, svarer at de satser på at partneren har kontroll. Åtte prosent sjekker først etter at skaden har oppstått.

Clementz trekker frem at moderne boligforsikringer har fordeler og tjenester folk ikke er klar over, og derfor er det viktig å lese papirene. Blant annet trekkes det frem at en standard husforsikring har juridisk hjelp hvis en havner i nabokrangel.