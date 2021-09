Krever obligatorisk ID-merking av dyr

4 av 5 som fikk influensavaksine på apoteket i fjor hadde ikke resept fra lege, det viser tall fra Apotek 1. Lettere tilgjengelighet gjør at flere velger å vaksinere seg, mener farmasøyt.

- Folk har allerede begynt å spørre etter influensavaksinen, og vi ser at flere hundre allerede har booket timer til vaksinasjon i apotek. Mange har fått med seg at man ikke lenger trenger resept fra lege for å få satt influensavaksinen i apotek, forteller farmasøyt Maren Lima i Apotek 1.

I fjor fikk farmasøyter rekvireringsrett på influensavaksine i apotek, og dette førte til en endring i vanene for mange. Tall fra Apotekforeningen viser at 85.000 nordmenn tok influensavaksinen på apoteket, en dobling fra året før. Bare 20 prosent av disse hadde resept fra lege.

- Lettere tilgjengelighet gjør at flere velger å vaksinere seg i apotek uten å ha resept fra lege, og folk opplever det som trygt å sette vaksinen hos oss, sier farmasøyten.

Unngår at det er tomt

Denne høsten slipper man å risikere at det er tomt for vaksine mot sesonginfluensa. Ved å booke time på nett eller ved å stikke innom det lokale apoteket kan man sikre seg beskyttelse mot influensaviruset. Apotek 1 har utdannet 2200 vaksinatører og 1000 rekvirenter for å møte pågangen, og har god tilgang på vaksiner. Vaksinen kan settes i apotek fra midten av oktober.

Folkehelseinstituttet (FHI) frykter en kraftig influensasesong, både på grunn av godt smittevern det siste halvannet året og ingen influensasmitte i fjor, noe som kan føre til lavere immunitet enn vi vanligvis har.

For noen kan influensa være farlig. De som er mest utsatt er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt, såkalt «risikogruppen». Influensavaksine anbefales spesielt for disse.

- Vaksine er beste metode for å forebygge influensa. Risikogruppen er anbefalt av FHI å ta influensavaksinen, men andre kan også ta den. Man kan gjøre det av hensyn til seg selv, de rundt seg og for de som er i risikogruppene men ikke kan vaksineres, sier Maren Lima, og forklarer:

- Hvis man blir influensasyk etter å ha tatt vaksinen, blir man mindre syk og får mildere symptomer.

Korona eller influensa?

Det kan være vanskelig å skille mellom symptomer på koronavirus og influensa. Uansett er det ekstra viktig å følge smittevernrådene for å unngå smitte, og holde deg hjemme så lenge du har symptomer.

- Folk med symptomer som har testet negativt for koronavirus må ikke slurve med smittevernet. Man må huske på at influensa også er smittsomt, og kan være en fare for de som er i risikogruppene, sier Lima.

Både feber, hoste, hodepine, slapphet og muskelverk kan være symptomer på både influensa og covid-19. Men å bli tungpustet er mest typisk symptom for covid-19.