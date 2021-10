Nytt styremedlem i Andfjord Salmon

Bodø går i front med å teste ut et spennende kollektivtilbud for lokalbefolkningen.

Februar 2022 kommer det to selvkjørende busser til Bodø. Bussene skal gå i rute fra Sentrumsterminalen via torget, parkeringsanlegget ved Kvartal 99, og bort Prinsensgate til hovedinngangen på Nordlandssykehuset, heter det i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.



De to selvkjørende bussene er en del av et stort mobilitetsprosjekt, initiert av Smartere Transport Bodø, som skal bli et viktig supplement til ordinær kollektivtransport. Det vil si at teknologien i bussene skal testes i et skikkelig nordnorsk klima, og skal gå med svært hyppige avganger i seks måneder.

– Målet er å gi gode, fleksible transportløsninger til innbyggerne i regionen. Dette initiativet skal bidra til å løse en trafikkutfordring i Bodø, samtidig som det reduserer klimagassutslippene, sier Siri Vasshaug, prosjektleder for Smartere Transport Bodø.

– Det er første gang i verden at det innføres et pilotprosjekt av autonom teknologi i denne skalaen i et arktisk klima. Funker dette i Bodø, fungerer det over alt, legger hun til.