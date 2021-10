Serieåpner 30. oktober

I en pressemelding fra Senterpartiet i Nordland, går partiet inn for at konverteringsterapi skal totalforbys.

Konverteringsterapien har som formål å endre den seksuelle legningen til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Partiet skriver i pressemeldingen at det er mørketall over omfanget av bruken av konverteringsterapi. Fylkestingsrepresentant for partiet i Nordland, Anette bang, uttaler at det er på tide at folkevalgte tar ansvar og står opp for et mer rettferdig samfunn. Hun krever at ingen skal utsettes for negativ sosial kontroll eller diskriminering på grunn av legningen, eller tvinges til konverteringsterapi.

– Norge har ikke noe forbud i dag. Det er viktig at vi har fått denne høringen fra departementet, slik at vi kan gi et tydelig signal om totalforbud, uttaler hun.