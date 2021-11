Ber om ekstraordinært formannskap

Gjennom et samarbeid mellom sykkelrittet og den ideelle organisasjonen syklet 22 utøvere alle de fire etappene i rittet i forkant av hovedfeltet. Med støtteapparat og trenere talte følget 43 personer.

Blant utøverne var det mennesker med rusutfordringer og innsatte fra Bjørgvin fengsel som på imponerende vis gjennomførte rittet. De startet på Nordkapp og syklet deler av distansen til Tromsø i forkant av rittet, og tilbakela totalt 950 kilometer før de passerte mållinjen i Harstad. Nå har Arctic Race of Norway og Idretten Skaper Sjanser bestemt seg for å fortsette samarbeidet.

Idretten Skaper Sjanser organiserer lavterskel aktivitetstilbud til mennesker med rusutfordringer, og blir den tredje samfunnspartneren til Arctic Race of Norway etter Bufetat og NAV.

– Vi er veldig stolte over å inngå partnerskap med Idretten Skaper Sjanser, som gjør et så viktig arbeid for mange mennesker i en vanskelig situasjon. Viktigheten av samhold og lagfølelse er sentralt i idretten og et fantastisk verktøy for å skape positive opplevelser for folk med rusutfordringer og andre utfordringer i livet, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway.

Idretten Skaper Sjanser eies av Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund og Norges Rytterforbund og samarbeider med mange idrettsforeninger rundt i landet. Foreningen jobber for at mennesker som har falt ut av samfunnet, skal få muligheten til å bruke sine ressurser, til beste for seg selv og storsamfunnet.