Torghatten Nord er innstilt til å kjøre hydrogenferjer mellom Bodø og Lofoten

Selskapet har over tid arbeidet for å få i gang masseuttaket, men det har vært en del formelle hindringer for at det kan bli ny aktivitet i masseuttaket. Slik er det fortsatt, og formannskapet i Hadsel har listet en lang rekke forhold som tiltakshaver må ordne før saken kan komme opp til politisk behandling igjen.

Før et revidert planforslag kan fremlegges for Hadsel kommune, må tiltakshaver først avklare forhold overfor Nordland fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning og Statens kartverk. Disse må kontrollere saken og godkjenne planene før det legges fram for ny behandling i kommunen.

Kommunen krever blant annet at plankart og bestemmelser må endres, slik at det angis en sikringssone rundt området som er avsatt til masseuttak. Det må utformes bestemmelser for planen som viser at det kommer en to meter vegetasjonsfri sone samt vedlikehold av gjerde. Deler av arealet må dessuten sikres slik at ikke uvedkommende får adgang.

I planbeskrivelsen skal det ved neste runde i kommunen gå fram at masseuttaket skal ha etappevis drift, samt hvordan dette skal sørge for et uttak som er forsvarlig, sikkert og drivverdig. Kommunens vedtak viser blant annet til at Direktoratet for mineralforvaltning ikke vil tildele konsesjon dersom ikke de driftsmessige utfordringene blir ivaretatt.

I kommunens vedtak går det videre fram at en tekst som blant annet tillater traseer for tekniske anlegg under bakken må ut av planbestemmelsene. Det må dessuten på plass en vegetasjonsskjerm mot fylkesveien før det gis tillatelse til økt uttak fra området.

Avkjørselen fra fylkesveien og inn til masseuttaket må dessuten være godkjent av veimyndighetene før det kan skje økt uttak fra området. Overvann fra området skal heller ikke føre til problemer for fylkesveien, heter det.