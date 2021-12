Avlyser turnering

Andfjord Salmon AS skriver i en børsmelding torsdag at de har fått en viktig teknologibekreftelse for såkalt laminær vannstrøm ved det landbaserte oppdrettsanlegget ved Kvalnes på Andøya.

Etter en vellykket testperiode har Andfjord Salmon verifisert teknologien for laminær vannstrøm i selskapets første basseng, heter det i meldingen.

– I praksis bekrefter dette at vi har klart å gjenskape laksens naturlige omgivelser på land. I havet svømmer villaksen i laminære vannstrømmer som er av samme type som den vi nå har i bassenget vårt på Andøya. Jeg har aldri følt meg mer sikker på at vi kommer til å nå målet vårt om å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg i sitt slag, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

I børsmeldingen heter det at selskapet i løpet av de seneste par ukene gradvis har økt intensiteten på testingen av selskapets teknologi for gjennomstrømning. Testene har omfattet utnyttelse av hele infrastrukturen for vanninntak og -utløp, fylling av bassenget, igangsettelse av strømsettere, gradvis økning av den laminære vannstrømmen – fra laveste til høyeste hastighet – og målinger av vannstrømmen, samt analyser av hvordan bassengets infrastruktur reagerer på den laminære vannstrømmen.

Selskapet opplyser at de såkalte laminære vannstrømmen er hjertet av Andfjord Salmons teknologi for gjennomstrømning. Det er denne teknologien som gjør selskapet i stand til å gjenskape et naturlig miljø som laksen kan trives i, heter det. Den gjør også selskapet i stand til å produsere fisk til en energikostnad på 1 kWh per kilo.

Selskapet opplyser at et anlegg for gjennomstrømning med laminær vannstrøm reduserer energiforbruk og tilknyttede kostnader betraktelig ettersom man ikke trenger å løfte, rense eller varme opp sjøvannet. Rett og slett fordi sjøvannet er rent og holder perfekt temperatur siden det hentes direkte fra den nærliggende Andfjorden.

– Dette er en svært viktig teknologisk milepæl for Andfjord Salmon og en ordentlig fin julepresang til aksjonærene våre, ved bruk av vår egen teknologi. Vi har alltid følt oss trygge på de teknologiske egenskapene, men samtidig vært ydmyke for at det som virkelig teller er å bevise ting i praksis. Derfor bidrar en vellykket bekreftelse av den laminære vannstrømmen til betydelig lavere forretningsrisiko for Andfjord Salmon, sier Martin Rasmussen i børsmeldingen som også er publisert som en pressemelding.

Ytterligere testing og finjustering av den laminære vannstrømteknologien og andre bassengfunksjoner vil pågå de neste par månedene, opplyser selskapet, som har som mål å sette ut første smolt i løpet av andre kvartal 2021.