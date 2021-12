Får beholde spaserstokk-midler

Spørsmålet ble lever inn den 10. desember og ble besvart torsdag 16. desember. Spørsmålet til statsråden var hva han vil gjøre for å sikre at Nærings- og fiskeridepartementet får på plass prosedyrer for å gjennomføre lovpålagte konsultasjoner med Bivdu i henhold til Sameloven.

Bivdu – landsdekkende næringsorganisasjon Bivdu er en ideell og politisk uavhengig landsdekkende næringsorganisasjon. Bivdus målsetting er å ivareta interessene til alle som bor i sjøsamiske områder, når det gjelder sin rett til høsting og bruk av marine ressurser i sine nærområder. Dette for å bevare og videreføre sin kultur, næring, språk og samfunn, slik de alltid har gjort fra de eldste tider. Dette gjelder også fiske av laks. Bivdus målformulering har sitt utspring i samers og befolkningens sedvanemessige rettsoppfatning og de prinsipper som her ligger til grunn gjennom rett til fiske på lokale ressurser (nærhetsprinsippet). Befolkningen som bor i området, skal rettmessig får beskatte og utnytte sine marine ressurser og sjøområder, for derigjennom å kunne opprettholde og utvikle sin levevei og sine samfunn gjennom fiske som næring og kunne leve av. Bivdu har som mål å bli en slagkraftig næringsorganisasjon, og vil derfor være en organisasjon som kan samarbeide med ulike organisasjoner både nasjonalt, men også internasjonalt. Bivdu ønsker – som en sjøsamisk næringsorganisasjon – og konsultere direkte med statlige myndigheter jf. Sameloven m/endringer av 11.06.2021 nr. 76, § 1-1 Lovens formål og Kapittel 4 Konsultasjoner. Bivdu vil også arbeide for at organisasjonen på best mulig måte ivaretar sine medlemmer gjennom oppbygging av en modere organisasjons, og følge reguleringsprosesser innen fiskeriene, samt alt annet arbeid som naturlig tilligger organisasjonens mandat.

I begrunnelsen for spørsmålet skriver stortingsrepresentant Geir Jørgensen (R) at Bivdu er en ideell og politisk uavhengig landsdekkende sjøsamisk næringsorganisasjon. Bivdus målsetting er å ivareta interessene til alle som bor i sjøsamiske områder, når det gjelder deres rett til høsting og bruk av marine ressurser i sine nærområder. Som sjøsamisk næringsorganisasjon ønsker Bivdu å konsultere direkte med statlige myndigheter.

Jørgensen viser i spørsmålet til Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold i Sameloven, hvor det går fram at Sametinget og andre representanter for berørte samiske interesser har rett til å bli konsultert i avgjørelser om lovgivning, forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. Ifølge loven gjelder dette lovgivning, forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. Loven slår også fast at regjeringen, departementer, direktorater og andre underliggende virksomheter plikter å konsultere samiske interesser. Det samme gjelder statsforetak og private rettssubjekter når de utøver myndighet på vegne av staten.

Bivdu har fått på plass prosedyrer for konsultasjoner med Klima- og miljødepartementet, men har møtt motstand fra Nærings- og fiskeridirektoratet for å få på plass lignende prosedyrer.

Avgjørelser i Nærings- og fiskeridepartementet har stor påvirkning for grunnlaget for sjøsamisk nærings- og kulturutøvelse. Den kommende kvotemeldinga vil for eksempel være en sak som direkte påvirker sjøsamisk kystfiske, og en sak hvor det vil være viktig og naturlig å inkludere den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) har nå svart at nærings- og fiskeridepartementet anerkjenner at Sametinget og andre representanter for berørte samiske interesser har rett til å bli konsultert i tråd med det som nå er lovfestet i sameloven § 4-2. § 4-2, men at det ikke konkretiseres nærmere hvem som kan regnes som representativ for samiske interesser.

Det avgjørende for om andre enn Sametinget er konsultasjonsberettiget, er om de kan bli direkte berørt av tiltaket. Dersom andre aktører kan bli direkte berørt av tiltaket og er representative for de samiske interessene i saken, har de konsultasjonsrett etter denne bestemmelsen. I forarbeidene til loven, Prop. 86 L (2020-2021), vises det til at dette gjelder særlig i saker som direkte berører samiske næringer, slik som reindriftsinteressene. Det foreligger per i dag ikke noen nærmere anvisning i forskrift om hvem som har konsultasjonsrett i ulike saker.

Det fremgår videre av kapittel 8.3 i forarbeidene til sameloven:

"Departementet finner det med andre ord ikke hensiktsmessig med en særskilt angivelse i loven av hvem som har rett til konsultasjoner, men likevel slik at Sametinget nevnes særskilt. Det avgjørende for om representanter for en samisk interesse er konsultasjonsberettiget etter folkeretten, er om den samiske interessegruppen de representerer, kan bli direkte berørt av tiltaket. Med andre ord må det være en sammenheng mellom det aktuelle tiltaket og de som kan bli direkte berørt. I tillegg er det et krav om at konsultasjoner skal skje spesielt gjennom de representative institusjonene til de berørte urfolksinteressene. Departementet mener derfor at loven bør fastslå konsultasjonsrett også for «andre representanter for samiske interesser i den aktuelle saken». Departementet presiserer at formuleringen ikke har til hensikt å innskrenke konsultasjonsretten etter folkeretten."

Statsråden skriver videre at departementet har hatt dialog med Bivdu om deres forespørsel om konsultasjonsrett med fiskerimyndighetene. Departementet vil foreta en konkret vurdering av om Bivdu kan ansees som en representant for fiskere og andre næringsutøvere i sjøsamiske områder, i tråd med det som fremgår av forarbeidene om at det er et "krav om at konsultasjoner skal skje spesielt gjennom de representative institusjonene til de berørte urfolksinteressene".

– Vi har derfor bedt om informasjon fra Bivdu som kan belyse nærmere om de kan anses for å representere sjøsamiske interesser, herunder tallet på medlemmer i organisasjonen, hvor mange som er oppført i fiskermanntallet osv. Det er ikke en tallfestet grense på hvor mange medlemmer en organisasjon må ha for å kunne få konsultasjonsrett. Ulike grupper har ulike størrelser og derfor finnes det heller ikke en bestemt fasit på hvor mange medlemmer en organisasjon må ha for å regnes som representativ, men de opplysningene som vi har bedt om, vil være relevante i den vurderingen som må gjøres for å ta stilling til om det foreligger konsultasjonsrett.

– Dette tema var også en del av de politiske konsultasjonene jeg hadde med Sametinget denne uken, og vi merker oss at Sametinget har en forventning om at Bivdu, som en av få interesseorganisasjoner for sjøsamiske interesser tas med i konsultasjoner som angår saker og spørsmål som har relevans for fiskeri i tradisjonelt samisk område.

Han vil fortsette dialogen med Bivdu når det gjelder deres representativitet.

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen i Rødt sier i en kommentar til VOL at fiskeriministeren nå gir signaler om at prosessen går videre.