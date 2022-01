Radio Bø får FM-sende til ut 2026

Det såkalte koordineringsforumet for Andøya flystasjon skal møtes på Andøya 19. januar. Forumet har deltakere fra flere departement.

– Forsvarsdepartementet (FD) vil med dette invitere til opprettelsen av et koordineringsforum for realisering av eiendomsstrategien for Andøya flystasjon. Hensikten med forumet er å sørge for god koordinering av det interdepartementale arbeidet med omstillingen på Andøya og det pågående arbeidet lokalt for å realisere eiendomsstrategien, skriver departementet i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Dette er andre gang det settes ned et utvalg på tvers av flere departementer for å jobbe med omstilling i Andøy. Det første utvalget ble satt ned rett etter at vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon ble gjort i 2016, men som VOL avslørte i fjor høst, hadde utvalget kun to møter før det uformelt ble lagt ned.

I tillegg til departementene, vil representanter for Forsvarsbygg, Andøy kommune, Andøya Space, Avinor og Nordland fylkeskommune delta.

– Koordineringsforumet vil være en arena for å etablere felles situasjonsforståelse mellom departementene og prosjektgruppen som jobber med den nevnte tiltaksplanen og saker relatert til denne. Dette for at aktørene hver for seg skal kunne fatte bedre og mer koordinerte beslutninger i egen linje. Det antas at det vil være behov for om lag fire møter i året. Koordineringsforumet har ikke beslutningsmyndighet, og beslutninger følger normale styrings- og beslutningslinjer, heter det i brevet.