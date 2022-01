3.189 nye bekreftede omikrontilfeller

To bønder i Hadsel har fått erstatning for tap av lam til kongeørn, mens én har fått avslag.

Erstatningen for tap av husdyr til rovdyr reguleres etter forskriften om rovvilterstatning for husdyr. Dersom det er dokumentert tap til rovdyr erstattes det helt ut. Dersom tapene i en besetning er høyere enn normalt, gis det også erstatning ut over de tilfellene som er dokumentert. Da må fire kriterier være oppfylt: Fast forekomst av rovvilt, regelmessig tap til rovdyr, sammenfallende tap med kunnskap og erfaringer, samt tapsbilde som kan lignede på tap i nærliggende områder.

En sauebonde på Hadseløya har fått avslått sin søknad om erstatning for tap av lam som er påstått tatt av kongeørn. Årsaken er at kriteriene ikke er oppfylt. Bonden har oppgitt et tap på syv lam sommeren 2021, tatt av kongeørn.

Statsforvalteren i Nordland har beregnet at tapene i besetningen er lavere enn det som ansees som normalt. Det ble søkt om erstatning for fem sau og syv lam. Dette er lavere enn det som etter beregningene er normalt. Derfor er søknaden om erstatning for tap til kongeørn avslått. Statens naturoppsyn sin undersøkelse av et tilfelle har konkludert med ukjent eller usikker dødsårsak.

I et annet tilfelle fra Grytting på Langøya har imidlertid Statsforvalteren innvilget erstatning for tre lam av totalt i underkant av 50 tapte lam på utmarksbeite. Eieren får en erstatning på drøyt 6.000 kroner.

I et tredje tilfelle fra Hinnøya har Statsforvalteren besluttet å erstatte to lam av totalt ni tapte dyr på utmarkbeite. Statens naturoppsyn har også her konstatert at det er ukjent eller usikker dødsårsak for dyrene. Denne bonden søkte om tap både til gaupe, jerv og kongeørn, men forvalteren gir erstatning for kongeørn. Bonden får utbetalt drøyt fire tusen kroner i erstatning.

Denne oversikten er ikke en komplett oversikt over alle bønder i Hadsel som har søkt eller fått rovvilterstatning, men er eksempler fra begynnelsen av desember.