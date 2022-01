Vil bygge opp igjen gammel handelsdestinasjon

Andøy kommune valgte leverandør av datautstyr til kommunen, men har nå snudd og avlyst konkurransen. Det betyr en ny runde før kommunen kan handle datamaskiner, nettbrett og skriver.

Rett før jul valgte Andøy kommune Bedriftssystemer AS i Tromsø som leverandør av datamaskiner, nettbrett og skriver til kommunen for en periode på tre år med opsjon på forlengelse i ett år til.

Tilbudet omfatter 70 datamaskiner, 100 skjermer, 70 dockingstasjonen, 100 nettbrett med tilbehør, diverse tilbehør til datamaskinene og 30 skrivere.

Andøy kommune mottok fem tilbud. To av tilbudene kom fra Bedriftssystemer, mens Atea AS, Datarekvisita Norge AS og Advania Norge AS leverte de andre tilbudene.

Sistnevnte har klaget på Andøy kommunes valg av leverandør. Men klagen blir neppe behandlet, for Andøy kommune har valgt å avlyse konkurransen.

– Vi har blitt kjent med at det er feil i vår kravspesifikasjon sett ut fra våre behov. Dette kan ha medført uklarhet i hvordan tilbudet skulle utformes. For å sikre leverandørene like konkurranseforhold og at Andøy kommune får de produktene vi har behov for, vil vi gjennomgå våre anbudsdokumenter og gjøre noen rettinger før konkurransen blir lyst ut på nytt, skriver innkjøpsansvarlig Marit Strand Norheim i et brev til tilbyderne.