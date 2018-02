Jeltsin-rakett blir Ylvis-musikal

Pluss

Med programserien «Stories from Norway» har Ylvis-brødrene oppfunnet en helt ny TV-sjanger, nemlig undersøkende musikal. Gjennom våren tar de for seg saker som sier noe om landet vårt og hvordan vi hører til i den store verden.

– Vi har forsøkt å velge saker og hendelser som sier noe om Norge, men vi har gjort det på vår måte. Det har vært interessant å se hva som skjer når vi lager tungt drama rundt noe lite og dustete, og vi gir de små tingene veldig stor oppmerksomhet, sier Vegard Ylvisåker.

I de to første episodene, var det stupetårnet på Hamar og Justin Biebers norgesbesøk som var tema. Både anmeldelser og seertall har vært hyggelig lesing for brødrene og TV Norge.

Mandag 19. mars er det altså forskningsraketten fra Andøya som er tema. Den ble skutt opp klokken 07.24 den 25. januar 1995 og endte med full atomberedskap i Russland.

– Selv om «den norske rakettkrisen» bare varte i cirka 20 minutter, var det den alvorligste hendelsen i den kjernefysiske historien. Verden har aldri vært nærmere en atomkrig, sa CIA-veteranen Peter Pry til NRK i 2012.

Humoristisk sang og dans

Nå blir altså raketten til en minimusikal på tv.

– For​ ​første​ ​og​ ​eneste​ ​gang​ ​i​ ​historien​ ​aktiveres​ ​den russiske​ ​atomkofferten.​ ​Boris​ ​Jeltsin​ ​har​ ​bare​ ​minutter​ ​på​ ​å bestemme​ ​seg:​ ​Skal​ ​han​ ​gå​ ​trykke​ ​på​ ​knappen​ ​og​ ​starte​ ​atomkrig? Dette​ ​er​ ​historien​ ​om​ ​minuttene​ ​verden​ ​sto​ ​på​ ​randen​ ​av​ ​tredje verdenskrig,​ ​på​ ​grunn​ ​av​ ​en​ ​norsk​ ​forskningsrakett, heter det i omtalen av Ylvis-episoden fra Andøya.

I en kombinasjon av intervjuer med faktiske tidsvitner, gjennomgående research og tung, humoristisk dramatisering i sang og dans, vil brødrene avdekke og fortelle om hva som skjedde i saker og situasjoner som har preget lokalsamfunn, det nasjonale mediebildet, og forholdet vårt til verden.

– Noe av det vi likte best med I kveld med Ylvis, var å lage musikkvideoene. Da vi skulle planlegge nytt program, så vi rett og slett på hvordan vi kunne ha det morsomst mulig på jobb og samtidig gi noe tilbake til samfunnet. Ved å lage en ny programserie stappet med dramatisert musikalsk innhold, svarte vi på den første utfordringen. Men programmet skal jo ha verdi for seerne også, så vi satte oss fore å grave i saker som har hatt en betydning for landet vårt, sier Bård Ylvisåker.

– Var veldig alvorlig

Kolbjørn Adolfsen var direktør ved Andøya rakettskytefelt i 1995. Han er en av dem som er intervjuet i forbindelse med Ylvis-programmet.

– Dersom Jeltisn virkelig drev med nedtelling, så var det veldig alvorlig. Det vi vet, er at alt var korrekt var vår side. Raketten var varslet, og den landet der den skulle. Men det ble hektisk i to tre døgn, sier Adolfsen.

Også Svein Spjelkavik og professor Alv Egeland er intervjuet i forbindelse med programmet.

– Jeg var beryktet da det skjedde i 1995. Vi får se om jeg nå blir berømt, sier Adolfsen.