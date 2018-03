– Takknemlig for all støtte

Pluss

Etter ulykken med skiheisen er alpinbakken på Sortland stengt. Klubben trenger penger for å få alt på stell igjen. Derfor er det startet innsamling på spleis.no for å hjelpe klubben.

Torsdag kveld hadde 85 givere bidratt med 36.700 kroner til klubben. Det er Arild Alvestad som har tatt initiativ til spleiselaget.

– Vi er takknemlig for innsamlingen, som er startet av noen helt på utsiden av klubben. Det er mange som vil bidra, og det viser at Sortland alpinklubb er en klubb for hele regionen. Det er flott at mange vil hjelpe oss å komme gjennom en vanskelig tid, sier Larsen.

Han sier at klubben nå har satt ned grupper for å kartlegge og skaffe holdepunkter for de beslutningene klubben må ta når det gjelder heisanlegget.

– Vi vet ikke hvor mye penger vi trenger, men det blir en større oppgradering av heisen. Vi skal sørge for at klubben har noe for framtiden og som folk kan stole på. Vi skal ikke gå for noen nødløsning, sier Larsen.

Trener i Harstad

Larsen er også glad for støtten de nå får fra DNB og Harstad Alpinklubb som gjør at utøvere fra Sortland kan trene gratis i Harstad.

– Sesongen er ikke over. Vi har tre løpere som har kvalifisert seg til landsfinaler. Neste helg er det barnas worldcup i Narvik og etter det er parallell-slalåm på Ankenes. Vi setter pris på at våre utøvere får muligheten til å trene i Harstad, sier Larsen.