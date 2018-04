Bulldozer lavest på Selneselv-bru

Pluss

Det var i slutten av februar at Statens vegvesen meldte om veiprosjektet. Fristen for anbud var 14. mars.

– Jobben skal være ferdig innen midten av oktober og omfatter blant annet rivning av eksisterende betongbru, samt flytting av eksisterende gang og sykkelvei-bru over til midlertidig gang og sykkelvei, meldte Statens vegvesen og skrev videre om prosjektet:

Lyser ut bruarbeid Statens Vegvesen har i dag lyst ut to bruprosjekter i Vesterålen.

– Bruen som skal rives er kjørebru i betong, denne skal erstattes med ny bru i betong med felles bruplate for kjøreveg og gang og sykkelveg. Broen får et spenn på 12 meter, totallengde på 17 meter og ei bredde på 13 meter.

– Etter at ny bru er ferdig bygget skal trebru over interimsvegen fjernes ved riving eller flyttes bort helt.

Seks anbud

Det kom inn seks anbud på prosjektet innen fristen. Tre av dem kom fra lokale firmaer. Følgende firmaer leverte anbud:

Bulldoser Maskinlag Entreprenør AS, Consolvo Overflate AS, HAK Entreprenør AS, Implenia AS, Sortland Entreprenør AS og Tore Magnussen 4& Sønn AS.

Consolvo holder til i Tranby mellom Oslo og Drammen. HAK Entreprenør kommer fra Alta, mens Implenia er et sveitsisk selskap som har etablert seg i Norge.

Stor forskjell

Thore Magnussen & Sønn AS leverte det dyreste anbudet på 14.964.060,85 kroner. Det er over fire millioner kroner mer enn anbudet fra Bulldoser Maskinlag. Det er på 10.942.188,50 millioner kroner.

Consolvo har det nest laveste anbudet med 11.680.143,71 kroner.

Statens vegvesen understreker at man ikke har kontrollregnet tilbudene.