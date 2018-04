Har etablert investeringsselskap i Andøy

Pluss

Med seg på laget har Adolfsen sønnene Kristian og Roger Adolfsen, Benn Eidissen, Frode Nilsen i LNS og Andreas Haugen i A. H. Holding AS (Andenes havfiskeselskap).

Johnny Karlsen fra Sortland er valgt som styreleder for selskapet, med Kolbjørn Adolfsen og Rune Rydningen som styremedlemmer.

– Investeringer

– Andøy kommune har etablert Samskap for å drive omstillingsarbeid i Andøy. Samskap kan kun bidra med midler til forprosjekter og utredninger. Samskap kan ikke gi tilskudd eller lån til investeringer og det er planen at Andøy seed kapital AS skal bidra til det, sier Adolfsen.

Foreløpig er aksjekapitalen på 120.000 kroner, men Adolfsen sier at man nå er helt i startfasen.

– Vi har etablert selskapet. Nå jobber Fabrikken næringshage med å lage retningslinjer for hvordan selskapet skal gjøre investeringer. Når det er klart, vil vi ta det videre til Innovasjon Norge for å bli godkjent som investeringsselskap. Etter det kan vi åpne for at også andre investorer kan bli med, sier Adolfsen.

– Er det behov for et slikt selskap?

– Det er det absolutt. Det finnes planer for prosjekter som trenger kapital. Selskapet kan også investere i prosjekter utenfor Andøy, men det er primært Andøy vi skal konsentrere oss om, sier Adolfsen.

Gründere

Adolfsen sier at selskapet også kan bli utvidet med flere aktiviteter.

– Det er også planer om et underselskap som skal hjelpe gründere med å etablere selskap og komme i gang, sier Adolfsen.