Sortland og Øksnes handlet hos Det norske kartselskapet

– Lurte kommuner over hele Norge, skriver VG søndag, og viser til at rundt 200 kommuner og fylkeskommuner i Norge har brukt 7,5 millioner kroner på kartoppføringer i løpet av fem år.

– Kartselskapet ble etablert i 2007 og har siden oppstarten hatt inntekter på over 140 millioner kroner, skriver VG.

Det norske kartselskapet har blant annet ansatt tidligere rusavhengige i bedriften, der de fleste har gått til behandling ved Addictologi Akademiet.

VG: Tvilsomme metoder

VG har gjennom en serie artikler vist sammenhengen mellom de to bedriftene, og det avisen mener er tvilsomme forretningsmetoder.

VG har hentet ut tall fra Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport og der her det viser seg at Øksnes og Sortland har vært kunder hos Det norske kartselskapet.

Tallene viser at Øksnes har handlet for 35.309 kroner, mens Sortland har handlet for 15.800 kroner. Andøy, Bø og Hadsel har ikke handlet hos bedriften.

– Det er ikke dimensjonen økonomisk som opprører meg, men du sitter igjen med en følelse av at du rett og slett har blitt lurt, sier Ketil Ugelvik, rådmann i Midsund i Romsdal til VG. VG skriver at tjenesten Det norske kartselskapet selger, er noe man kan få gratis andre steder.

Nå skal politiet i Oslo vurdere å gjenoppta bedragerisaker mot selskapet, som tidligere har blitt henlagt.

Fra 2011

Ifølge administrasjonen i Sortland er kjøpet fra selskapet gjort for flere år siden.

– Etter hva jeg kan se av regnskap så ble tjenesten med opplysning om lokalisering av legekontor anskaffet i 2011. Etter ett års bruk ble tjenesten evaluert og besluttet avbestilt. Dette fordi tjenesten ikke lenger svarte til det behov/nytte som var tiltenkt. Kjenner ikke til annen begrunnelse for avtaleinngåelse og avslutning av avtale enn den som er gitt, skriver teknisk sjef i Sortland kommune, Torgeir Tobiassen, i en epost til VOL.

– Vi anser pengene som tapt

– Vi er en av de som er kontaktet av Det norske kartselskapet og er svindlet. Man overtales til å kjøpe tjenester som viser seg senere at er gratistjenester. Dette gikk vi på, sier rådmann i Øksnes, Elise Gustavsen i ei orientering til formannskapet.

Hun viste til at Øksnes har kjøpt tjenester mellom 2013 og 2016.

– Deretter har vi jobbet knallhardt for å komme oss ut av avtalene. Vi har lyktes med det og i 2017 var vi ute. Vi har sendt varsel til våre enhetsledere om at ingen må akseptere noe som helst når de blir oppringt at dette kartselskapet, sier hun.

Gustavsen sier svindelforsøk er noe kommunen blir usatt for kontinuerlig. Og at hun ikke er i tvil om at dette er svindel.

– I dette tilfellet er vi faktisk blitt fakturert og har betalt ut noen titalls tusen. Men vi har ikke tenkt å gå til sak, med mindre dette blir en felles sak fra flere kommuner, sier hun.

Utspekulert metode

– Rent juridisk sett er det ikke svindel, for de har ingen dommer på seg. Det er litt av utfordringen i denne typen saker, sier Yngve Hansen (Ap).

Rådmann i Øksnes gjorde klart at man anser pengene for å være tapt.

– Vi anser dette å være et for lite beløp til å gå til rettssak, sier hun.

Om flere kommuer går sammen om å anmelde, er det noe Øksnes kommune vil vurdere. Rådmann beskriver framgangsmåten til selskapet som utspekulert.

– Det er en veldig utspekulert salgsmetode for de ringer sommertid når det er ferievikarer som er på, og later som om de ber om bekreftelse på en avtale som allerede er inngått. Hvis man da nølende svarer ja, er dette tatt opp på bånd, og dermed har man gått i fella. Og det er en lang prosess å komme ut av de avtalene og en krass mailutveksling som ligger bak, sier hun.