Vesterålinger vant filmpris i konkurranse med Oscar-vinner

Regien er ved Torfinn Iversen fra Sortland, mens andværing Katrine Strøm har skrevet manus.

– Helt fantastisk å motta prisen, særlig med tanke på at konkurransen var så hard. En av de andre nominerte var blant annet Torill Kove, som har vunnet Oscar, sier han.

Alene i skogen

I korte trekk handler Myrhull om to jenter, som mot deres vilje må dra på telttur sammen når en ulykke inntreffer og vennskapet settes ytterligere på prøve.

– Jentene ender opp alene i skogen etter at faren til en av dem har glemt teltstengene. Etter hvert blir den ene jenta sittende fast i et myrhull. Da må de på en måte løse et samfunnsproblem. Filmen har blitt veldig godt mottatt, sier Iversen.

I juryens begrunnelse for tildelingen av kortfilmprisen, heter det blant annet at det er en film som klarer å sette ord på de vanskelige følelsene.

Godt etablert maktspill

Filmen, som er produsert av Julie Andersen, er spilt inn på Kvaløya i Tromsø.

I forbindelse med at Myrhull ble tildelt 150.000 kroner i oktober i fjor, ble tildelingen den gang begrunnet på følgende måte:

– En spennende film for barn i alderen 8-12 år satt i et stemningsfullt og farefylt naturlandskap. Maktspillet og relasjonen mellom de to jentene er godt etablert som en verden de voksne ikke ser, som kun foregår på barnas premisser. Det er en film som er relevant for den tiden vi lever i, der mange barn lever med skilte foreldre og mange vokser opp i to hjem. Iversen har erfaring med å jobbe med barn fra kortfilmen Levis hest og spillefilmen Oskars Amerika, som begge ble vist på Berlin Film Festival. Dette kan bli en sår og samtidig håpefull film som både voksne og barn kan kjenne seg igjen.