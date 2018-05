Var tre centimeter fra å bli meid ned av campingvogn

Pluss

Nilsson, som er en ivrig hobbysyklist, syklet over brua i retning Sortland sentrum og ante fred og ingen fare. Plutselig kom det en bred personbil kjørende forbi ham, med en enda bredere campingvogn. Nilsson forteller at han hadde lagt seg så langt ut til høyre han kunne, men da campingvogna kom rullende forbi, var det bare så vidt at han ikke ble truffet.

– Det var en skremmende opplevelse. Hadde campingvogn lagt tre centimeter lenger ut, hadde jeg blitt truffet, sier Nilsson til VOL.

Gikk til politiet

Nilson har utstyrt sykkelen sin med flere goprokameraer, som fanget opp den trafikkfarlige hendelsen. Videosnutten kan du se øverst i saken.

– Jeg har syklet over en del broer og synes det er litt skøy å filme når jeg gjør det, sier han.

I den nevnte situasjonen var derimot ikke så lystig og Nilsson har anmeldt forholdet til politiet. Han mener at bilisten med campingvognen burde vært vesentlig mer forsiktig.

– Vedkommende burde gitt signal, men kjørte i stedet rett forbi. Det var bare flaks at det gikk så bra som det gjorde, sier Nilsson.

Alle kan bruke veien

Kari Vassbotn, som er distriksleder for Trygg Trafikk i Nordland, understreker overfor VOL at syklister har like stor rett til å bruke veien som bilister.

– Alle parter skal selvsagt ta hensyn i trafikken, men jeg vil særlig anbefale bilister om å være forsiktige, sier hun.

For liten avstand

Vassbotn hadde ikke anledning til å se videosnutten selv, men poengterer at bilisten i dette tilfellet burde holdt større avstand til Nilsson.

– Avstanden burde vært minst en halvannen meter. I dette tilfellet, på en bru, er det heller ikke snakk om tilgivende sideterreng, som innebærer at man minimaliserer risikoen for å treffe fjell, stein, trær og lignende dersom man havner utenfor veibanen, sier hun.

Tar hensyn

Ifølge Vassbotn er både bilister og syklister generelt flinke til å ta hensyn til hverandre i trafikken.

– Det er alltid noen som ikke tar tar tilstrekkelig hensyn selv om man har gjensidig plikt. Vi bør ikke ha det så travelt at vi ikke oppfører oss skikkelig i trafikken, slår Kari Vassbotn fast.