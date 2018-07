Se bilder fra Lynghaugstind

Pluss

Ragna Renna, som er frivilligkoordinator for Monsen-minutt for minutt, forteller at også lørdagens tur var av det spektakulære slaget.

– Det har vært en fantastisk tur der det var mellom 400 og 500 personer med. En del av disse slo leir under Lynghaugstind, forteller hun.

Ifølge Renna er det gårsdagens tur til Breitind ganske lik dagens ferd.

– Breitind ligger på noen flere høydemeter, men ellers er turene ganske like der man får se Lofotveggen, fjell og hav. Mange blir målløse når de ser utsikten, og det er nok særlig moro for dem som ikke har gått her før, sier hun.

Tett på produksjon

I tillegg til naturopplevelsen som turene gir, synes Regna det er fascinerende å være så tett på en NRK-produksjon.

– Det blir litt køgåing oppover, noe som er uvant når man går i fjellet, siden det er et sted der man vanligvis ikke går i flokk. Samtidig er det utrolig flott å være så tett på en tv-produksjon og sjå hvordan de gjør det ute i felt. Det er ganske spektakulært å se alt de får til, slår Ragna Renna fast.

Snart slutt

Lørdagens fjellturer i Bø, var den nest siste etappen for NRK og Lars Monsen i Vesterålen, før Vetten står for tur søndag. Fra og med 1.august er Monsen og NRK-staben på plass i Indre Troms, som blir siste stoppested for sommerens utgave av Monsen-minutt for minutt.