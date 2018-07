Følg lokaloppgjøret mellom Melbo og Sortland

Pluss

På grunn av tekniske problemer får ikke VOL streamet kampen mellom Melbo og Sortland kl. 18. Vi beklager ulempene det medfører. I stedet liveoppdaterer vi kampen skriftlig.

26 min: Kampens første gule kort går til MILs Erlend Roberstsen som stopper Sander Endresen som var på et fint raid framover.

24 min: Corneren ender i ingenting annet enn keepers ball.

23 min: Ny stor mulighet for MIL, men Karl-Christian Karlsens heading blir blokkert og går ut til hjørnespark

22 min: Litt småampert på kunstgresset nå

18 min: MILs spillende trener skriker ut i smerte i det han liggende - etter allerede å ha blitt taklet - blir sparket av Sortlands Asghar Husseini. Dommer gir frispark for første forseelse, men vurderer det andre sparket til å være et uhell/refleks

16 min: Adrian Pedersen er MILs kaptein for anledningen. Er i begivenhetenes sentrum to ganger på kort tid. Først på grunn av tilsnakk fra dommer, deretter går han over ende like utenfor venstre kant av 16-meteren, uten å få annet enn beskjed om å komme seg opp.

15 min: Stillingskrig de siste minuttene, det er tydelig at begge lag er tente til oppgjøret og legger lite mellom i duellene.

10 min: Kjempesjanse til Melbo. Johannes Magnussen fosser fram på venstrebacken og la flott inn til Eirik Pedersen som sender ballen himmelhøyt over.

9 min: To relativt tøffe taklinger på henholdsvis Sortlands Puneyd og Husseini, men dommer Reinulf Svendsen fra Bjerkvik holder kortene i lomma så langt.

7 min: Fint framspill til Haugerud Pettersen på høyrekanten, men MIL-backen når ikke fram før den går ut til målspark.

5 min: Det er for øvrig god stemning og smekkfullt på tribunene på Havfisk stadion.

2 min: MÅL: Ruben Tollefsen gir Melbo ledelsen med en null etter knappe to minutter. MIL-veteranen sklir kontrollert ballen i mål etter det som er verst tenkelige start for bortelaget, og selvfølgelig helt perfekt for hjemmelaget.

1 min: Kampen er i gang.