Kvinne i rollen som Robin Hood i lokal forestilling

I en pressemelding fra Teaterklubb’81, sier produsent Svein Spjelkavik at de i mer enn 30 år har laget forestillinger for barn og unge. Det er første gang de flytter forestillingen ut i friluft.

Klubben stiller med både instruktør, manusforfatter og skuespillere. Kort sagt er Arlistua gjort om til vertshus, samtidig som det lokale plantefeltet på Dverberg har blitt til Sherwoodskogen. En grillplass har blitt markedsplass med boder og folkeliv. Ikke langt unna er det plass for både sheriffen, en galge og en arena for bueskyting.

Dverbergs svar på Robin Hood er også opptatt av rettferdighet, med referanse til at det før som nå er de som har penger som bestemmer, heter det. Forestillingen skal spilles to ganger per dag over fire dager i begynnelsen av august.

I rollen som Robin Hood finner vi Victoria Røising, mens Mette Spjelkavik Enoksen spiller Marion.