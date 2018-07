Ny Andøy-base kommer ikke i veien for Forsvaret

Pluss

Det har Forsvaret ved Andøya flystasjon, 133 Luftving, meddelt konsulentselskapet Norconsult, som har ansvar for koordinering av planprogrammet for Andøya Space Port som er planlagt i Børvågen sør for Nordmela på Andøya.

Grunneier frykter voldsom forurensing på Andøya Grunneier Hans Marthin Sollien forventer forurensing av uante dimensjoner dersom det gjøres alvor av planene om å etablere rakettskytefeltet Andøya Space Port.

Oberstløytnant Odd Arne Andreassen, som er stabssjef ved Andøya flystasjon, 133 Luftving, har svart på varselet om planstart og forslag for planprogram for den nye rakettbasen.

Enoksen: – Alle miljøspørsmål rundt Andøya Space Port skal utredes – I den konsekvensutredningen som vi nå er igang med, og som skal legges fram neste år, vil alle relevante miljøspørsmål knyttet til Andøya Space Port bli grundig utredet.

– I utsendte dokument fra Andøy kommune er ikke 133 Luftving som lokal flyplassoperatør omtalt som høringspart, men er kjent med saken gjennom oversendelse av dokument fra Avinor. Forsvaret har et anlegg lokalisert ved Børvågen, men kan i utgangspunktet ikke se at virksomheten som er under planlegging i området vil berøre eller eventuelt hemme virksomheten ved denne lokasjonen, sier oberstløytnanten.

Rassikring og satellitter utfordrer reiselivssatsing: Kan miste status som nasjonal turistveg Vestsiden av Andøya kan miste status som nasjonal turistveg på grunn av planen til Andøya space center sør på Andøya og den varslede rassikringen mellom Andenes og Bleik. Det fremgår av en rapport Nasjonale turistveger har laget.

– 133 Luftving har en god dialog og kjennskap til Andøya Space Senter, og bedriften kjenner til de restriksjoner som eventuelt vil kunne oppstå i forbindelse med etableringen av ny rakettbase i Børvågen eller på Bømyrene, skriver oberstløytnant Odd Arne Andreassen til konsulentselskapet.